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Испания

Сегодня, 14:37

Испанский футбол может быть приостановлен с 28 октября

Алина Савинова

Президент ла лиги Хавьер Тебас заявил, что весь испанский футбол может быть приостановлен с 28 октября. Об этом сообщает Telegram-канал La Saeta Rubia.

По словам Тебаса, это акт забастовки против введенного правительством нового закона, который допускает одновременное участие команд в национальных турнирах и Суперлиге. Данное решение ставит под угрозу сделку ла лиги с инвестиционным фондом CVC, согласно которой испанские команды должны получить 2 миллиарда евро.

На 27 октября запланировано проведение внеочередного собрания ла лиги, на котором будет рассмотрена возможность остановки соревнований по футболу в Испании.

Источник: https://t.me/LSR_RM/25219
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