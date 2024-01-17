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Испания

Сегодня, 12:04

Испанский радиоведущий Таберна: «Захарян не использует получаемые возможности в полной мере»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Испанский радиоведущий Onda Caro Иньиго Таберна высказался о безрезультативной серии российского полузащитника Арсена Захаряна за «Реал Сосьедад».

«Захарян все еще находится в процессе адаптации. Он должен вносить больший вклад с теми качествами, которые он имеет. Ему не хватает интенсивности. Главный тренер Иманоль дает ему много возможностей, но Захарян не использует их в полной мере. Арсену нужно приносить больше пользы, особенно сейчас, когда он нужен команде вместо травмированного Кубо. Я не думаю, что тренер перестанет ему доверять. Арсен продолжит и дальше играть в «Реале Сосьедад», — приводит слова Таберна Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне Захарян сыграл за «Реал Сосьедад» 20 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Текущая безрезультативная серия полузащитника составляет четыре игры.

Источник: Metaratings.ru
Арсен Захарян
ФК Реал Сосьедад
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