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Испания

Сегодня, 17:29

Испанский суд принял к рассмотрению жалобу против «Барселоны» по делу о консультациях по арбитрам

Виталий Косик
Корреспондент
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Суд в Испании принял к рассмотрению жалобу против «Барселоны» по делу о получении платежей бывшим заместителем председателя технического комитета арбитров Королевской испанской федерации футбола Хосе Негрейрой, сообщает пресс-служба Высшего суда Каталонии.

Двух бывших президентов «Барселоны» подозревают в коррупции и искажении фактов в документах. Судья также поручил гражданской гвардии заняться расследованием дела.

15 февраля появилась информация о том, что «Барселона» заплатила 1,4 миллиона евро компании DASNIL 95, принадлежащей Хосе Марии Энрикесу Негрейре, который на тот момент занимал пост вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации.

Футбол
ФК Барселона
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