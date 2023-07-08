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Сегодня, 10:49

Испанский журналист назвал Мостового русским Роналдиньо

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Испанский журналист газеты Estadio Deportivo Карлос Перес рассказал о своих впечатлениях от игры российских футболистов прошлого.

«Мои первые воспоминания с русскими связаны с Ринатом Дасаевым из «Севильи» — тогда это был лучший вратарь Европы и мира. Возможно, это лучший голкипер в истории «Севильи». Но если быть откровенным, думаю, россиянином, доставившем мне наибольшее удовольствие своей игрой в Испании, был Александр Мостовой. Весь его футбол, в общем, был космосом. Он был весел и непредсказуем на поле. Валерия Карпина помню — он был важен, но не настолько, как «Царь». Мостовой был своего рода русским Роналдиньо. Он потрясал нас тем, что игрок из такой холодной страны, как Россия, играл так, будто он коренной бразилец», — приводит слова Переса Sport24.

В период своей игровой карьеры Мостовой выступал за «Спартак», «Бенфику», «Кан», «Страсбург», «Сельту» и «Алавес». В составе команды из Виго российский хавбек становился обладателем Кубка Испании и Кубка Интертото.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-07-08-ispanskiy-zhurnalist-futbol-mostovogo-kosmos-on-byl-russkim-ronaldino
Александр Мостовой
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