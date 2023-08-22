Испанский журналист: «От Захаряна многого ждут, учитывая, что он приходит на замену Давиду Сильве»

Испанский журналист Onda Caro Иньиго Таберна высказался о перспективах новичка «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна.

«Очень хороший трансфер. Я могу сказать вам, что это подписание вызвало много ожиданий у болельщиков «Реал Сосьедад». Очень хочется увидеть Арсена в действии, чтобы убедиться, так ли он хорош, как говорят. От Захаряна ждут многого, учитывая, что он приходит на замену такому важному игроку, как Давид Сильва», — приводит слова Таберны Metaratings.

19 августа испанский «Реал Сосьедад» объявил о трансфере Захаряна. Россиянин подписал контракт с клубом из Сан-Себастьяна до конца сезона-2028/29. 20 августа футболист провел первую тренировку с командой.

Летом этого года Давид Сильва в 37 лет объявил о завершении карьеры. Перед этим испанец повредил переднюю крестообразную связку левого колена.