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Испанский журналист Ортега: «Если «Атлетико» проиграет «Жироне», их сезон можно считать провальным»

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Испанский журналист EFE Хосе Игнасио Ортега поделился ожиданиями от матча 31-го тура чемпионата Испании между «Атлетико» и «Жироной».

«Для «Атлетико» важна победа и в Лиге Чемпионов, и ла лиге. У Симеоне нет другого выхода. Тем более «Жирона» не сдает позиции! Если подопечные Симеоне проиграют в этом туре, то их сезон можно считать провальным. Потому что от этого зависят финансы клуба. Если будут на 5-6 позициях, то прощай еврокубки! А это очень плохо для «Атлетико». Симеоне и так не покупают тех футболистов, которых он просит. Сейчас «Жирона» — это проект. Возможно, это только один удачный год, и не думаю, что он повторится. Команда всегда играет достаточно открыто. Не думаю, что будет счет 0:0. «Жирона» всегда забивает. Можно смело ждать результативную игру с обеих сторон. Счет может быть 2:2 или 2:3», — цитирует Ортегу ODDS.ru.

Матч 31-го тура испанской ла лиги сезона-2023/24 «Атлетико» — «Жирона» состоится в субботу, 13 апреля, в Мадриде. Начало — в 15:00 мск.

На данный момент «Атлетико» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 58 очков. «Жирона» идет третьей (65 очков).

Источник: ODDS.ru
Диего Симеоне
ФК Атлетико
ФК Жирона
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