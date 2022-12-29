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Испания

Сегодня, 19:57

Испанское издание составило топ-10 лучших футболистов 2022 года

Иван Шитик
Корреспондент
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Испанское издание Sport.es опубликовало список из 10 лучших футболистов по итогам 2022 года.

В этот список вошли представители команд из чемпионатов Испании, Англии, Франции и Германии. А топ-10 не попал ни один представитель итальянской серии А.

Лучшие игроки по версии Sport.es: Тибо Куртуа (вратарь, «Реал», Бельгия), Рубен Диаш (защитник, «Манчестер Сити», Португалия), Джамал Мусиала (полузащитник, «Бавария», Германия), Гави (полузащитник, «Барселона», Испания), Кевин де Брейне (полузащитник, «Манчестер Сити», Бельгия), Джуд Беллингем (полузащитник, «Боруссия» Дортмунд, Англия), Лионель Месси (нападающий, «ПСЖ», Аргентина), Килиан Мбаппе (нападающий, «ПСЖ», Франция), Карим Бензема (нападающий, «Реал», Франция), Эрлин Холанн (нападающий, «Манчестер Сити», Норвегия).

Напомним, что по итогам 2022 года нападающий «Реала» Карим Бензема получил «Золотой мяч».

Карим Бензема
Кевин де Брейне
Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Тибо Куртуа
Эрлин Холанн
Джамал Мусиала
Джуд Беллингем
Пабло Мартин Паес Гавира (Гави)
4
2
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