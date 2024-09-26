Испанского журналиста не удивило увольнение Абаскаля из «Гранады»

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Журналист испанской спортивной газеты Diario AS Хосе Антонио Эспина поделился мнением об увольнении Гильермо Абаскаля из «Гранады».
«Меня не удивило увольнение Абаскаля из «Гранады», потому что в Испании обычно не проявляют терпения к тренерам, — приводит «РБ Спорт» слова Эспины. — Тем более что «Гранада» собиралась выйти в ла лигу, у них большие амбиции. Думаю, они этого заслуживают — проделали большую работу, собрали серьезную команду. Поэтому увольнение Гильермо не стало сюрпризом».
Абаскаль возглавил «Гранаду» в июне 2024 года и был уволен спустя почти три месяца после назначения. Под руководством испанца «Гранада» провела шесть матчей в сегунде и набрала 6 очков. Абаскаль тренировал «Спартак» с лета 2022 по апрель 2024 года.