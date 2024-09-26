Испанского журналиста не удивило увольнение Абаскаля из «Гранады»

Журналист испанской спортивной газеты Diario AS Хосе Антонио Эспина поделился мнением об увольнении Гильермо Абаскаля из «Гранады».

«Меня не удивило увольнение Абаскаля из «Гранады», потому что в Испании обычно не проявляют терпения к тренерам, — приводит «РБ Спорт» слова Эспины. — Тем более что «Гранада» собиралась выйти в ла лигу, у них большие амбиции. Думаю, они этого заслуживают — проделали большую работу, собрали серьезную команду. Поэтому увольнение Гильермо не стало сюрпризом».

Абаскаль возглавил «Гранаду» в июне 2024 года и был уволен спустя почти три месяца после назначения. Под руководством испанца «Гранада» провела шесть матчей в сегунде и набрала 6 очков. Абаскаль тренировал «Спартак» с лета 2022 по апрель 2024 года.