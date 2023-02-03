Тренер «Валенсии» Воро: «Матчи против «Реала» не лучшие, чтобы рассчитывать на очки»

Исполняющий обязанности главного тренера «Валенсии» Воро прокомментировал поражение в матче против «Реала» в перенесенном 17-м туре чемпионата Испании.

«Реал» был лучше сегодня. Мы подошли к игре в не очень комфортном положении и это место не лучшее, чтобы рассчитывать на очки.

В первом тайме мы старались закрывать дыры в нашей игре, действовать организованно, «Реал» больше доминировал. Во втором тайме был отличный гол от Асенсио и через 3 минуты они забили еще. После удаления игра была окончена», — цитирует Воро пресс-служба клуба.

Экс-защитник «Валенсии» Воро был назначен на должность и. о. главного тренера после отставки Дженнаро Гаттузо. В этом сезоне валенсийцы идут на 14-м месте в ла лиге с 20 очками.