Источник: 16-летний Эндрик подписал контракт с «Реалом» до 2027 года

«Реал» и нападающий «Палмейраса» Эндрик подписали контракт, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, все документы между сторонами уже были подписаны. Первая часть медицинских тестов тоже завершена. Эндрик присоединится к «Реалу» в июне 2024 года. Контракт будет действовать до 2027 с возможностью продления еще на три, то есть до 2030 года.

Ранее сообщалось, что «сливочные» заплатят за 16-летнего игрока 60 миллионов евро (включая бонусы).

Эндрик выступает за «Палмейрас» с июля 2022 года и провел за бразильский клуб 16 матчей, забил девять мячей и отдал одну результативную передачу.