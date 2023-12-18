Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 12:37

Источник: Абаскаль может стать главным тренером «Севильи»

Виктория Кравченко
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль может возглавить «Севилью», информирует VamosMiSevilla.

По данным источника, специалист есть в шорт-листе клуба. Помимо него в списке также значатся Диего Мартинес, Маноло Хименес, Филипп Монтанье и Кике Санчес Флорес. Последний является главным кандидатом.

16 декабря «Севилья» объявила об увольнении Диего Алонсо, он возглавлял команду с октября.

Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. Вместе с командой он провел 67 матчей, одержав 34 победы при 20 поражениях и 13 ничьих. Его соглашение с российским клубом истекает летом 2025 года.

«Спартак» после 18 туров РПЛ занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 30 очков.

Источник: https://www.vamosmisevillafc.com/
ФК Севилья
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Обсудить
Читайте также
Российский пловец Евгений Рылов отказался участвовать в Олимпиаде-2024
Сборная Пути РПЛ обыграла команду Пути Регионов на Матче Звезд Кубка России
В России перевод денег без открытия счета ограничат 100 тыс. рублей
Сальдо назвал Каховскую ГЭС конкретной целью ВСУ
Советник Зеленского Устенко сообщил о плане Б при прекращении помощи Запада
В Николаеве участников акции в поддержку ВСУ не пустили в бомбоубежище
Популярное видео
«Реал» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Бетис»: видеообзор, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Атлетико»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Жирона»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Бетис» — «Реал»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Гранада»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Валенсия»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Мальорка»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Севилья»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Анчелотти — о победе над «Вильярреалом»: «Это была одна из лучших игр «Реала»

В «Севилье» опровергли слухи о возможном назначении Абаскаля