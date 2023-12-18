Источник: Абаскаль может стать главным тренером «Севильи»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль может возглавить «Севилью», информирует VamosMiSevilla.

По данным источника, специалист есть в шорт-листе клуба. Помимо него в списке также значатся Диего Мартинес, Маноло Хименес, Филипп Монтанье и Кике Санчес Флорес. Последний является главным кандидатом.

16 декабря «Севилья» объявила об увольнении Диего Алонсо, он возглавлял команду с октября.

Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. Вместе с командой он провел 67 матчей, одержав 34 победы при 20 поражениях и 13 ничьих. Его соглашение с российским клубом истекает летом 2025 года.

«Спартак» после 18 туров РПЛ занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 30 очков.