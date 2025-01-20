Источник: Анчелотти принял решение об уходе из «Реала» этим летом

Сегодня, 16:11
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти уйдет из мадридского клуба по завершении сезона, сообщает Onda Cero.
По информации источника, это окончательное решение 65-летнего итальянского специалиста. Он покинет «Реал», даже если команда завоюет трофеи.
Контракт Анчелотти с мадридцами рассчитан до лета 2026 года. Ранее специалист заявлял, что завершит карьеру тренера после ухода из «Реала».
Итальянец занимает пост главного тренера мадридской команды с июля 2021 года, а до этого возглавлял ее с 2013 по 2015 год. Под его руководством сливочные дважды становились чемпионами Испании, по два раза выигрывали Кубок и Суперкубок страны и трижды побеждали в Лиге чемпионов.