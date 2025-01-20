Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Испания. Новости
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 16:11

Источник: Анчелотти принял решение об уходе из «Реала» этим летом

Алина Савинова
Карло Анчелотти.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти уйдет из мадридского клуба по завершении сезона, сообщает Onda Cero.

По информации источника, это окончательное решение 65-летнего итальянского специалиста. Он покинет «Реал», даже если команда завоюет трофеи.

Контракт Анчелотти с мадридцами рассчитан до лета 2026 года. Ранее специалист заявлял, что завершит карьеру тренера после ухода из «Реала».

Итальянец занимает пост главного тренера мадридской команды с июля 2021 года, а до этого возглавлял ее с 2013 по 2015 год. Под его руководством сливочные дважды становились чемпионами Испании, по два раза выигрывали Кубок и Суперкубок страны и трижды побеждали в Лиге чемпионов.

2
Карло Анчелотти
Футбол
ФК Реал
Читайте также
Песков прокомментировал слова Трампа о величии Овечкина
Зарезавший женщину в Москве спрятал ее тело в «Запорожце» Гоши Куценко
В Москве осудили супругов на 3,5 и 4,5 года колонии за доведение подростка до суицида
США в ожидании первого дня Трампа у власти. Что пишут СМИ
«Зенит» скоро объявит о сделке на 40 млн, «Динамо» нашло топовых россиян вместо Бителло. Трансферные слухи РПЛ
Инаугурация Трампа состоится 20 января в 20.00 мск
Популярное видео
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя