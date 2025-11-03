Источник: «Барселона» добивается снижения зарплаты Рэшфорда в обмен на полноценный контракт

«Барселона» продолжает переговоры по поводу заключения полноценного контракта с арендованным нападающим «Манчестер Юнайтед» Маркусом Рэшфордом, сообщает Diario Sport.

По данным источника, испанский клуб хотел бы, чтобы 28-летний англичанин согласился на понижение своей зарплаты. Сейчас она составляет около 370 тысяч евро в неделю. В обмен на это ему предложат долгосрочный контракт.

Арендное соглашение действует до 30 июня 2026 года. В сезоне-2025/26 в 14 матчах нападающий забил 6 голов и отдал 7 результативных передач.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 40 миллионов евро.