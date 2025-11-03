Источник: «Барселона» добивается снижения зарплаты Рэшфорда в обмен на полноценный контракт

3 ноября, 05:23
«Барселона» продолжает переговоры по поводу заключения полноценного контракта с арендованным нападающим «Манчестер Юнайтед» Маркусом Рэшфордом, сообщает Diario Sport.
По данным источника, испанский клуб хотел бы, чтобы 28-летний англичанин согласился на понижение своей зарплаты. Сейчас она составляет около 370 тысяч евро в неделю. В обмен на это ему предложат долгосрочный контракт.
Арендное соглашение действует до 30 июня 2026 года. В сезоне-2025/26 в 14 матчах нападающий забил 6 голов и отдал 7 результативных передач.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 40 миллионов евро.
iipetroff
Расисты, я считаю. Хотят, чтобы парень голодал. Пусть встанут на колено и повысят.
03.11.2025
zg
"Снижение" и "на долго",ну да,ну да,это именно так и работает!)))
03.11.2025
Симон Вирсаладзе
Ямалю понижение устройте. Рэшфорд прямо сейчас один из лучших в составе.
03.11.2025