3 ноября, 05:23

Источник: «Барселона» добивается снижения зарплаты Рэшфорда в обмен на полноценный контракт

Павел Лопатко

«Барселона» продолжает переговоры по поводу заключения полноценного контракта с арендованным нападающим «Манчестер Юнайтед» Маркусом Рэшфордом, сообщает Diario Sport.

По данным источника, испанский клуб хотел бы, чтобы 28-летний англичанин согласился на понижение своей зарплаты. Сейчас она составляет около 370 тысяч евро в неделю. В обмен на это ему предложат долгосрочный контракт.

Арендное соглашение действует до 30 июня 2026 года. В сезоне-2025/26 в 14 матчах нападающий забил 6 голов и отдал 7 результативных передач.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 40 миллионов евро.

4

  • iipetroff

    Расисты, я считаю. Хотят, чтобы парень голодал. Пусть встанут на колено и повысят.

    03.11.2025

  • zg

    "Снижение" и "на долго",ну да,ну да,это именно так и работает!)))

    03.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Ямалю понижение устройте. Рэшфорд прямо сейчас один из лучших в составе.

    03.11.2025

    Маркус Рэшфорд
    ФК Барселона
    ФК Манчестер Юнайтед
