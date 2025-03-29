Источник: «Барселона» хочет продлить контракт с Кунде

«Барселона» планирует продлить контракт с защитником Жюлем Кунде, которым также интересуется «Челси», сообщает Sport.es.

По данным источника, французский футболист доволен своим пребыванием в каталонском клубе и хочет продолжить играть за него в будущем. Однако он осознает, что в «Челси» сможет выступать на любимой позиции центрального защитника и получать более высокую зарплату.

В текущем сезоне 26-летний Кунде сыграл в 44 матчах во всех турнирах, забив 3 гола и отдав 8 результативных передач. Его текущий контракт с клубом действует до лета 2027 года. Рыночная стоимость футболиста, согласно Transfermarkt, составляет 60 миллионов евро.