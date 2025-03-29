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Испания

29 марта, 11:35

Источник: «Барселона» хочет продлить контракт с Кунде

Камила Абдурахманова
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«Барселона» планирует продлить контракт с защитником Жюлем Кунде, которым также интересуется «Челси», сообщает Sport.es.

По данным источника, французский футболист доволен своим пребыванием в каталонском клубе и хочет продолжить играть за него в будущем. Однако он осознает, что в «Челси» сможет выступать на любимой позиции центрального защитника и получать более высокую зарплату.

В текущем сезоне 26-летний Кунде сыграл в 44 матчах во всех турнирах, забив 3 гола и отдав 8 результативных передач. Его текущий контракт с клубом действует до лета 2027 года. Рыночная стоимость футболиста, согласно Transfermarkt, составляет 60 миллионов евро.

Источник: sport.es
Футбол
ФК Барселона
ФК Челси
Жюль Кунде
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