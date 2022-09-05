Источник: «Барселона» и «Реал» следят за Арсеном Захаряном

На полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна претендуют два ведущих клуба Испании. Речь идет о «Барселоне» и «Реале», утверждает AS.

Однако пока никаких официальных предложений московский клуб от испанских грандов не получал.

1 сентября «Динамо» объявило о том, что 19-летний россиянин не перейдет в «Челси» в летнее трансферное окно. Лондонский клуб не нашел возможности совершить перевод 15 миллионов евро (опция выкупа) бело-голубым до закрытия трансферного окна в Англии.

В этом сезоне Захарян забил один мяч и отдал 2 результативные передачи в 8 матчах за бело-голубых. Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2024 года.