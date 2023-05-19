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Испания

Сегодня, 12:59

Источник: «Барселона» выставила Торреса и Фати на трансфер

Виталий Косик
Корреспондент
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«Барселона» выставила на трансфер двух нападающих команды — Феррана Торреса и Ансу Фати, сообщает журналист Ферран Мартинес.

По информации источника, каталонский клуб также готов выслушать предложения по продаже Рафиньи Диаса.

Сами футболисты не хотят покидать «Барселону», но руководство планирует продать игроков чтобы профинансировать приход более важных футболистов.

20-летний Фати провел в текущем сезоне 46 игр во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 3 голевые передачи.

23-летний Ферран сыграл 41 матч, забил 7 голов и отдал две голевые передачи.

Ансу Фати
Футбол
ФК Барселона
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