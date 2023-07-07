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Испания

Сегодня, 17:41

Источник: Бонгонда в понедельник пройдет медосмотр перед завершением трансфера в «Спартак»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Кадиса» Тео Бонгонда в ближайшее время должен завершить свой трансфер в «Спартак», сообщает журналист Саша Тавольери.

По информации источника, 8 июля Бонгонда вылетит в Россию. На понедельник у него назначено медицинское обследование, после которого трансфер должен быть завершен.

2 июля сообщалось, что красно-белые заплатят за 27-летнего конголезца бельгийского происхождения 10 миллионов евро.

Бонгонда выступает за «Кадис» с августа 2022 года. В сезоне-2022/23 форвард забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи в 32 матчах за команду.

Футбол
ФК Кадис
ФК Спартак (Москва)
Тео Бонгонда
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