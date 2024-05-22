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Сегодня, 20:28

Нидерландский форвард Депай летом покинет «Атлетико»

Алина Савинова
Мемфис Депай.
Фото Global Look Press
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Нападающий «Атлетико» Мемфис Депай покинет команду летом на правах свободного агента, сообщил журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Как отмечает источник, у клуба из Мадрида есть опция продления контракта футболиста еще на один сезон, однако стороны решили, что не будут ее использовать.

Депай выступает за «Атлетико» с зимы прошлого года. В нынешнем сезоне форвард сыграл 31 матч за мадридскую команду во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 1 результативную передачу. Рыночная стоимость 30-летнего игрока оценивается в 12 миллионов евро по данным портала Transfermarkt.

Ранее в своей карьере Депай выступал за «Барселону», «Лион», «Манчестер Юнайтед» и ПСВ.

Мемфис Депай
Футбол
ФК Атлетико
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