Испания. Новости
Сегодня, 00:03

Источник: Флорентино Перес не собирается покидать «Реал» до окончания срока полномочий в 2028-м

Руслан Минаев

Президент «Реала» Флорентино Перес не намерен покидать свой пост до окончания срока полномочий в 2028 году, сообщает журналист радиостанции Onda Cero Альберто Перейро.

Ранее журналист Пепе Альварес заявил, что 78-летний функционер планирует уйти с должности в 2026 году.

Перес руководит «Реалом» с 2009 года. Ранее он занимал пост президента с 2000 по 2006 год. При нем «Реал» семь раз становился чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов, а также трижды выигрывал Кубок и семь раз — Суперкубок Испании.

В сезоне-2025/26 «Реал» набрал 31 очко и лидирует в таблице Ла лиги, опережая идущей второй «Барселону» на три очка.

