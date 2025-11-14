Источник: Флорентино Перес уйдет в отставку с поста президента «Реала»

14 ноября, 23:00
Президент «Реала» Флорентино Перес принял решение уйти в отставку, сообщает журналист Пепе Альварес.
78-летний функционер планирует покинуть пост в 2026-м, за два года до окончания срока своих полномочий. По данным источника, Перес хотел бы видеть в «Реале» упорядоченную передачу власти вне зависимости от того, поддержат ли члены клуба референдум или нет.
Перес руководит «Реалом» с 2009 года. Ранее он занимал пост президента с 2000 по 2006 год. При нем «Реал» семь раз становился чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов, а также трижды выигрывал Кубок и семь раз — Суперкубок Испании.
Баскетбольный клуб «Реал» в эпоху Переса семь раз становился чемпионом Испании и обладателем Кубка страны, и трижды выигрывал Евролигу.
15.11.2025
shpasic
неужели в Спартак?
15.11.2025
Секир-башка
Пора уже, ведь ему под восемьдесят. Титулов, конечно, целая куча - сравнимая с достижениями Бернабеу. Стадион перестроил и вообще инфраструктуру модернизировал, финансы вроде в порядке. Мне вот только идея с галактикос не сильно нравилась.
15.11.2025
Rutozid
20 лет на одной руководящей должности - это, конечно, пять. А как же смена руководителей каждые 2 года? И это безо всяких поправок, просто сидит и всё.
14.11.2025
555 555
Перес ещё тот перец.
14.11.2025