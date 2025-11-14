Источник: Флорентино Перес уйдет в отставку с поста президента «Реала»

Президент «Реала» Флорентино Перес принял решение уйти в отставку, сообщает журналист Пепе Альварес.

78-летний функционер планирует покинуть пост в 2026-м, за два года до окончания срока своих полномочий. По данным источника, Перес хотел бы видеть в «Реале» упорядоченную передачу власти вне зависимости от того, поддержат ли члены клуба референдум или нет.

Перес руководит «Реалом» с 2009 года. Ранее он занимал пост президента с 2000 по 2006 год. При нем «Реал» семь раз становился чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов, а также трижды выигрывал Кубок и семь раз — Суперкубок Испании.

Баскетбольный клуб «Реал» в эпоху Переса семь раз становился чемпионом Испании и обладателем Кубка страны, и трижды выигрывал Евролигу.