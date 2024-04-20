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Испания

Сегодня, 12:31

Источник: Хави не возглавит новый клуб в следующем сезоне, если покинет «Барселону»

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Главный тренер «Барселоны» Хави не будет возглавлять новый клуб после ухода из каталонской команды, сообщает Sport.es.

По информации источника, испанский специалист намерен взять годичный отпуск после ухода. Также существует вероятность, что тренер останется в команде.

Ранее стало известно, что 44-летний Хави покинет клуб по окончании сезона-2023/24. Испанец возглавляет каталонцев с ноября 2021 года.

«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице ла лиги, набрав 70 очков в 31 игре.

Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
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