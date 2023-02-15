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Испания

Сегодня, 15:28

Источник: Хулиан Араухо на днях подпишет контракт с «Барселоной»

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник «Гэлакси» Хулиан Араухо в скором времени подпишет контракт с «Барселоной», сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, мексиканец 16 февраля прибудет в расположение каталонского клуба, пройдет медосмотр и подпишет контракт до июня 2026 года. Сделка оценивается в 4 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что ФИФА не разрешила «Барселоне» подписать защитника из-за того, что те, в свою очередь, «опоздали на 18 секунд». Каталонская команда отправляла петицию в CAS.

В прошлом сезоне МЛС 21-летний Араухо сыграл в 31 матче, забил 1 гол и сделал 5 результативных передач. Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 6 миллионов евро.

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