Источник: Кавани договорился в «Хетафе», но в последний момент отказал клубу ради «Валенсии»

Нападающий Эдинсон Кавани мог стать игроком «Хетафе». Однако уругваец не сдержал слово, которое дал руководству испанского клуба, утверждает AS.

35-летний форвард обещал присоединиться к команде, однако спустя несколько дней поменял свое решение и подписал контракт с другим представителем ла лиги — «Валенсией». Кавани посчитал вариант продолжения карьеры в стане «летучих мышей» более предпочтительным.

В «Валенсию» уругвайский бомбардир перешел на правах свободного агента. Он заключил с клубом соглашение на два года.

Последней командой Кавани был английский «Манчестер Юнайтед», контракт с которым у игрока истек 30 июня 2022 года.