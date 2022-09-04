Источник: Кавани договорился в «Хетафе», но в последний момент отказал клубу ради «Валенсии»

4 сентября, 16:15
Нападающий Эдинсон Кавани мог стать игроком «Хетафе». Однако уругваец не сдержал слово, которое дал руководству испанского клуба, утверждает AS.
35-летний форвард обещал присоединиться к команде, однако спустя несколько дней поменял свое решение и подписал контракт с другим представителем ла лиги — «Валенсией». Кавани посчитал вариант продолжения карьеры в стане «летучих мышей» более предпочтительным.
В «Валенсию» уругвайский бомбардир перешел на правах свободного агента. Он заключил с клубом соглашение на два года.
Последней командой Кавани был английский «Манчестер Юнайтед», контракт с которым у игрока истек 30 июня 2022 года.