Источник: контракт Бензема с «Реалом» автоматически продлится при получении «Золотого мяча»

В контракте нападающего Карима Бензема с «Реалом» есть опция автоматического продления в том случае, если француз выиграет «Золотой мяч», утверждает Relevo.

Нынешний контракт 34-летнего француза с мадридским клубом действует до 30 июня 2023 года.

В прошлом сезоне Бензема стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании и Лиги чемпионов, а также помог «Реалу» выиграть оба трофея.

Ранее появилась информация, что нападающий «Реала» получит «Золотой мяч» в 2022 году. Причем француз выиграет награду с самым большим в истории отрывом от второго места.