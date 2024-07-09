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Сегодня, 09:30

Источник: Кошта может заменить Лунина в «Реале»

Алина Савинова
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Вратарь «Порту» и сборной Португалии Диогу Кошта может перейти в «Реал», сообщает As.

Ранее появилась информация, что голкипер «сливочных» Андрей Лунин не хочет быть вторым номером в мадридской команде и, скорее всего, покинет ее. По информации источника, в ближайшие семь дней его агент Жорже Мендеш встретится с представителями «Реала». Он собирается предложить белым нескольких кандидатов на замену Лунину, одним из них может стать Кошта.

В минувшем сезоне 25-летний Лунин провел 31 матч во всех турнирах, в которых пропустил 32 мяча и 12 раз сыграл на ноль. Его соглашение с «Реалом» рассчитано до июня 2025 года.

24-летний Кошта находится в системе «Порту» с 2011 года. В сезоне-2023/24 он принял участие в 45 матчах за португальскую команду, пропустив 38 мячей и 17 раз сохранив свои ворота в неприкосновенности.

Источник: As
Футбол
ФК Реал
Андрей Лунин
Диогу Кошта
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