Источник: Мбаппе не перейдет в «Реал»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не покинет команду, сообщает журналист Хосе Вильярройя.

По данным источника, 25-летний футболист не перейдет в «Реал».

28 декабря издание El Chiringuito информировало, что Мбаппе не собирается продлевать свой контракт с «ПСЖ».

Действующее соглашение француза с парижанами истекает летом 2024 года. В текущем сезоне форвард сыграл 22 матча во всех турнирах, забил 21 гол и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 180 миллионов евро.