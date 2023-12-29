Источник: Мбаппе не перейдет в «Реал»

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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не покинет команду, сообщает журналист Хосе Вильярройя.
По данным источника, 25-летний футболист не перейдет в «Реал».
28 декабря издание El Chiringuito информировало, что Мбаппе не собирается продлевать свой контракт с «ПСЖ».
Действующее соглашение француза с парижанами истекает летом 2024 года. В текущем сезоне форвард сыграл 22 матча во всех турнирах, забил 21 гол и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 180 миллионов евро.