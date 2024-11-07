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Сегодня, 10:59

Источник: Мбаппе недоволен игрой в центре нападения «Реала» и хочет выступать на фланге

Руслан Минаев
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
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Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе выразил недовольство своей позицией на поле, сообщает Sport.es.

По данным источника, французу не нравится играть в центре нападения. Форвард уверен, что был бы полезнее, если бы его задействовали на флангах атаки.

Сообщалось, что после поражения от «Барселоны» (0:4) в чемпионате Испании тренерский штаб мадридцев был недоволен игрой Мбаппе в обороне.

Килиан Мбаппе разочарован голом &laquo;Милана&raquo;. «Реал» вошел в пике. Вслед за «Барселоной» в Мадриде красиво победил и «Милан»

Мбаппе выступает за сливочных с лета 2024 года. В нынешнем сезоне на счету 25-летнего нападающего 8 голов и 2 голевые передачи в 15 матчах во всех турнирах.

Килиан Мбаппе
ФК Реал

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