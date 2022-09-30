Marca: Месси не хочет возвращаться в «Барселону» при Лапорте

Нападающий Лионель Месси вряд ли вернется в «Барселону» летом 2023 года, утверждает Marca.

35-летний аргентинский футболист считает, что президент «Барсы» Жоан Лапорта «предал его», отменив соглашение по продлению контракта в последнюю минуту и вынудив его покинуть клуб.

Для возвращения Месси в клуб потребуется, чтобы его покинули некоторые игроки и менеджеры, так как аргентинец «не забыл об отношении некоторых людей к нему».

25 сентября сообщалось, что «Барселона» хочет, чтобы Месси вернулся в каталонский клуб следующим летом.

Месси покинул «Барселону» летом 2021 года и на правах свободного агента аргентинец перешел в «ПСЖ». В сезоне-2022/23 он забил 6 мячей и отдал 8 результативных передач в 11 матчах.