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Испания

Сегодня, 16:13

Marca: Месси не хочет возвращаться в «Барселону» при Лапорте

Иван Шитик
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото Reuters

Нападающий Лионель Месси вряд ли вернется в «Барселону» летом 2023 года, утверждает Marca.

35-летний аргентинский футболист считает, что президент «Барсы» Жоан Лапорта «предал его», отменив соглашение по продлению контракта в последнюю минуту и вынудив его покинуть клуб.

Для возвращения Месси в клуб потребуется, чтобы его покинули некоторые игроки и менеджеры, так как аргентинец «не забыл об отношении некоторых людей к нему».

25 сентября сообщалось, что «Барселона» хочет, чтобы Месси вернулся в каталонский клуб следующим летом.

Месси покинул «Барселону» летом 2021 года и на правах свободного агента аргентинец перешел в «ПСЖ». В сезоне-2022/23 он забил 6 мячей и отдал 8 результативных передач в 11 матчах.

Лионель Месси
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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