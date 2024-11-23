Источник: Месси не сможет приехать на празднование 125-летия «Барселоны»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси не сможет посетить гала-вечер в честь 125-летия «Барселоны», сообщает Mundo Deportivo.

Ранее в СМИ появлялась информация, что футболист принял приглашение президента каталонцев Жоана Лапорты и согласился приехать на мероприятие.

Как отмечает источник, у Месси не получится посетить празднование из-за неотложных дел. Однако не исключено, что он может принять в нем участие в других форматах.

Месси выступал за «Барселону» с 2003 по 2021 год. Вместе с сине-гранатовыми он 10 раз становился чемпионом Испании, четыре раза — победителем Лиги чемпионов и трижды выигрывал Суперкубок УЕФА.