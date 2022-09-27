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Испания

27 сентября, 17:24

Источник: Месси не вернется в «Барселону», если в команде останется Пике

Иван Шитик
Корреспондент
Жерар Пике и Лионель Месси.
Фото Getty Images

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси предстоящим летом готов вернуться в «Барселону», пишет журналист Марк Марба.

35-летний аргентинец не хочет остаться в парижском клубе, когда у него истечет контракт.

Однако у Месси есть одно принципиальное условие: испанскую команду должен покинуть защитник Жерар Пике.

Отношения футболистов в последние годы сильно испортились. Как утверждали испанские СМИ, они даже не разговаривали друг с другом в последний сезон Месси в каталонской команде.

В нынешнем сезоне Месси забил 6 мячей и отдал 8 результативных передач в 11 матчах за «ПСЖ».

Напомним, Месси покинул «Барселону» летом 2021 года. В составе сине-гранатовых аргентинец провел 520 матчей, в которых отметился 474 забитыми мячами и 216 результативными передачами. Вместе с каталонским клубом выиграл 35 титулов, а также стал семикратным обладателем «Золотого мяча».

Жерар Пике
Лионель Месси
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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