Источник: Месси прилетел с семьей в Барселону, взяв с собой 15 чемоданов

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси прибыл в Барселону с большим количеством багажа, сообщает журналист Жерар Ромеро.

По информации источника, аргентинец 22 апреля вышел из местного аэропорта через потайную дверь, чтобы не попасться на глаза СМИ. Семья Месси прилетела в Барселону с большим багажом. Сообщается, что при них было 15 чемоданов.

35-летний нападающий выступал за каталонский клуб с 2005 по 2021 год. В составе «Барселоны» он провел 778 матчей, забил 672 гола и отдал 303 голевые передачи.

Действующее соглашение Месси с «ПСЖ» рассчитано до лета 2023 года.

В текущем сезоне он сыграл за парижский клуб 35 матчей, забил 20 голов и отдал 18 результативных передач.