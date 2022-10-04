Источник: Месси вернется в «Барселону» 1 июля 2023 года

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси в июле вернется в «Барселону», сообщает в Twitter аргентинская журналистка Вероника Брунати.

По данным источника, 35-летний аргентинец подпишет контракт с каталонским клубом 1 июля 2023 года.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси определится со своим будущим уже после завершения нынешнего сезона.

Месси был игроком «Барселоны» с 2004 года. В составе клуба аргентинец десять раз выигрывал чемпионат Испании, восемь раз становился обладателем Суперкубка Испании, семь раз — победителем Кубка Испании. Также нападающий четыре раза побеждал в Лиге чемпионов, трижды — в Суперкубке УЕФА, трижды — на клубном чемпионате мира.

Аргентинец перешел в «ПСЖ» в августе 2021 года на правах свободного агента после своего ухода из «Барселоны».