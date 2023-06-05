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Испания

Сегодня, 08:32

Источник: Модрич подпишет контракт на три года с клубом из Саудовской Аравии

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Реала» Лука Модрич подпишет контракт с клубом из Саудовской Аравии, сообщает OkDiario.

По информации издания, соглашение будет рассчитано на три года. Игрок надеется, что в чемпионате Саудовской Аравии будет меньше нагрузок, чем в ла лиге. Также футболист хотел бы получить вызов в сборную Хорватии и провести Евро-2024.

Ранее сообщалось, что Модрич подпишет новый контракт с «Реалом» в ближайшее время.

Контракт хорвата с мадридским клубом истекает в конце сезона.

В текущем сезоне 37-летний полузащитник провел 51 матч во всех турнирах, отличившись шестью голами и шестью результативными передачами.

Лука Модрич
Футбол
ФК Реал
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