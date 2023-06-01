Источник: Модрич подпишет новый контракт с «Реалом» в ближайшее время

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Полузащитник Лука Модрич подпишет новый контракт с «Реалом», сообщает итальянский инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, футболист не намерен покидать мадридский клуб. Новой соглашение будет подписано в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что Модрич сообщал руководству «Реала» о желании перейти в клуб из Саудовской Аравии.
Контракт хорвата с мадридским клубом истекает в конце сезона.
В текущем сезоне 37-летний полузащитник провел 51 матч во всех турнирах, отличившись шестью голами и шестью результативными передачами.