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Испания

Сегодня, 19:34

Источник: Модрич подпишет новый контракт с «Реалом» в ближайшее время

Виталий Косик
Корреспондент
Лука Модрич.
Фото Reuters
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Полузащитник Лука Модрич подпишет новый контракт с «Реалом», сообщает итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, футболист не намерен покидать мадридский клуб. Новой соглашение будет подписано в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Модрич сообщал руководству «Реала» о желании перейти в клуб из Саудовской Аравии.

Контракт хорвата с мадридским клубом истекает в конце сезона.

В текущем сезоне 37-летний полузащитник провел 51 матч во всех турнирах, отличившись шестью голами и шестью результативными передачами.

Лука Модрич
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