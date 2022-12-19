Источник: Перес все еще хочет пригласить Мбаппе в «Реал»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе еще может оказаться в «Реале», утверждает Relevo.

Президент «Реала» Флорентино Перес не отказывался от варианта с подписанием француза, несмотря на его отказ от перехода минувшим летом.

Действующее соглашение 23-летнего футболиста с «ПСЖ» рассчитано до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 160 миллионов евро.

Игрок сборной Франции был близок к переходу в «Реал» летом 2022 года. Однако в последний момент Мбаппе решил продлить контракт с парижанами.

В нынешнем розыгрыше французской лиги 1 Мбаппе провел 14 матчей, забив в них 12 голов и отдав 2 результативные передачи.