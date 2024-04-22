Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 14:20

Источник: полузащитник «Барселоны» де Йонг не сможет сыграть до конца сезона из-за травмы

Френки де Йонг.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг выбыл до конца сезона из-за травмы голеностопа, сообщает ESPN.

В матче 31-го тура ла лиги с «Реалом» (2:3) нидерландского футболиста унесли на носилках.

По информации источника, хавбек восстановится к началу чемпионата Европы-2024 и сможет помочь сборной Нидерландов. В группе национальная команда встретится с Францией, Польшей и Австрией. Турнир пройдет с 14 июня по 14 июля.

В текущем сезоне 26-летний де Йонг провел 30 матчей, в которых забил 2 мяча. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 70 миллионов евро. Контракт игрока с «Барселоной» рассчитан до конца июня 2026 года.

Френки де Йонг
Футбол
Сборная Нидерландов по футболу
ФК Барселона
Чемпионат Европы по футболу
2
0
Читайте также
Кучеров может выиграть «Харт Трофи»
Работа арбитров в матче «Рейнджерс» — «Вашингтон» вызвала споры в соцсетях
Российская волейболистка Михайлина умерла в возрасте 21 года
«Вашингтон» сломался за 2 минуты! Панарин начал плей-офф с победной шайбы, а Овечкин даже не бросил в створ
Буданов указал на погубившее перебежчика Кузьминова желание славы
Казачья бригада «Днепр» уничтожила два разведкатера ВСУ у Кинбурнской косы
Популярное видео
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Источник: Хави готов остаться в «Барселоне» до 2025 года

Анчелотти: «Чемпионская гонка в ла лиге окончена? «Реалу» нужно набрать несколько очков»