Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Испания. Новости
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 11:18

Источник: президент УЕФА Чеферин назвал главу «Реала» Переса идиотом и расистом

Александр Чеферин.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Президент УЕФА Александр Чеферин назвал главу «Реала» Флорентино Переса идиотом и расистом в личной беседе с экс-президентом Королевской испанской футбольной федерации Луисом Рубиалесом, информирует The Objective.

Оскорбления в сторону Переса имели место 6 декабря 2019 года. Тогда Чеферин публично раскритиковал предложение главы «Реала» по созданию европейской Суперлиги. В этот день Рубиалес связался с Чеферином и обсудил намерение Переса.

Также из диалога следует, что Рубиалес, Перес и бывший президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу хотели найти кандидата на смену главе ла лиги Хавьеру Тебасу, однако вскоре Перес изменил свое решение.

«Я не хочу разговаривать с ним. Я сделаю это только ради тебя. Он идиот и расист. Не нужно успокаивать ситуацию ради меня — мне это не нужно. Мне нужно, чтобы ты оставался сильным», — сказал Чеферин в ходе диалога с Рубиалесом.

В апреле 2021 года 12 клубов («Реал», «Ювентус», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал») объявили о создании турнира, однако позднее многие отказались от этой идеи. После угрозы санкций со стороны УЕФА проект был приостановлен. В мае 2021 года Суперлига обвинила УЕФА и ФИФА в нарушении закона о конкуренции.

21 декабря Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по блокировке создания Суперлиги.

Футбол
ФК Реал
Александер Чеферин
Луис Рубиалес
Флорентино Перес
Обсудить
Читайте также
Украинка Снигур отказалась от рукопожатий с россиянкой Селехметьевой в квалификации «Ролан Гаррос»
Сафонов может перейти из «Краснодара» в «ПСЖ»
Источник сообщил о задержании замначальника Генштаба ВС РФ Шамарина
«Федоров тихо-спокойно ушел. По-английски». Ярослав Дыбленко – о перестройке в ЦСКА, клубных традициях и дочке-теннисистке
Маккол показал в конгрессе карту России с зоной поражения ракетами США
Шесть человек погибли при пожаре в жилом доме в Истре
Популярное видео
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Атлетико» и Гризманн ведут переговоры о продлении контракта