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Сегодня, 10:11

Источник: Рафинья согласен заплатить штраф, наложенный на фанатов «Барселоны»

Камила Абдурахманова
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Рафинья, нападающий «Барселоны», обратился к президенту клуба Жоану Лапорте с предложением самостоятельно оплатить штраф в размере 21 тысячи евро, который был наложен на представителей одного из фанатских движений команды, сообщает Хави Эспиноса в социальных сетях.

Штраф был выписан болельщикам за нарушения. Клуб сначала попросил фанатскую группу уплатить штраф, но после отказа и выражения протеста со стороны фанатов руководство «Барселоны» запретило им посещать специальную трибуну на Олимпийском стадионе.

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Футбол
ФК Барселона
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