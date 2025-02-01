Источник: Рафинья согласен заплатить штраф, наложенный на фанатов «Барселоны»

Рафинья, нападающий «Барселоны», обратился к президенту клуба Жоану Лапорте с предложением самостоятельно оплатить штраф в размере 21 тысячи евро, который был наложен на представителей одного из фанатских движений команды, сообщает Хави Эспиноса в социальных сетях.

Штраф был выписан болельщикам за нарушения. Клуб сначала попросил фанатскую группу уплатить штраф, но после отказа и выражения протеста со стороны фанатов руководство «Барселоны» запретило им посещать специальную трибуну на Олимпийском стадионе.