Источник: «Реал» грозит бойкотировать финал Кубка Испании

«Реал» может отказаться от участия в финале Кубка Испании, если Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) не отстранит арбитра Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа от работы на матче, сообщает Mundo Deportivo.

Ранее клубное ТВ «Реала» выпустило видео, в котором выразило недовольство назначением 39-летнего судьи. В ролике сливочные привели в пример эпизоды с ошибками Бенгоэчеа в пользу соперников «Реала» в предыдущих матчах.

«Нам придется принимать более серьезные меры. Мы не намерены позволять этой ситуации развиваться в таком ключе. Забастовка? Скоро все узнаете», — заявил судья Пабло Гонсалес Фуэртес в ответ на заявления «Реала».

По информации Marca, «сливочные» отменили предматчевую пресс-конференцию, а также решили не проводить фотосессию и открытую тренировку на «Ла Картухе».

В финале Кубка Испании «Реал» сыграет против «Барселоны». Матч должен пройти в субботу, 26 апреля, и начаться в 23.00 по московскому времени.