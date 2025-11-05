Источник: «Реал» намерен продать Винисиуса в конце сезона

Кариока_двойка. Виня опять скажет, что это расизм. У него всё расизм, кроме случаев, когда его в жопу целуют. И надо с этим на самом деле кончать, это не шутки, когда на колени уже заставляли вставать. Слава богу у наших хватило ума на это не пойти, только гордость за наших в этом вопросе. 08.11.2025

Ратель Мудрое решение. Давно пора. 07.11.2025

arno11 не будет никакого "аль-...". Париж, оба Манчестера, Челси и Арсенал не подпустят "аль" даже близко к торгам. 07.11.2025

serkonol полнейшая ерунда!!! сегодня посмотрел новое вью роналду моргану. месси никогда не сможет дать такое вью. если только его пирщики не смонтируют:grin: прежде чем писать про мозги вини, нужно хоть немного знать о его деятельности вне футбольного поля. 05.11.2025

serkonol зачем продавать футболиста, который прилично играет. алонсо был не прав, когда заменил вини в класико. 05.11.2025

serkonol прошлым летом продали лунина, следующим продадут вини))) 05.11.2025

Ganimed Я не против, но продать нужно за сумму, которая позволит купить Викинга, которого Реалу сейчас до пазла на победы не хватает:laughing: 05.11.2025

Berkut-7 Всё началось с того, что Вини зачем-то вырастил на своей голове ананас из волос , видно он пустил глубоко корни ему в мозг и у парня мозги перестали работать. 05.11.2025

Иньес Андреста Вместе с Ямалем они бы составили хорошую пару в каком-нибудь "Аль-..." 05.11.2025