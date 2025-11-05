Видео
5 ноября, 15:40

Источник: «Реал» намерен продать Винисиуса в конце сезона

Руководство «Реала» приняло решение продать бразильского нападающего Винисиуса летом 2026 года, сообщает издание Bild.

По информации источника, данное решение было принято после инцидента в матче 10-го тура Ла лиги с «Барселоной» (2:1). Президент «Реала» Флорентино Перес устал от скандального поведения футболиста.

26 октября в матче «Реал» — «Барселона» Винисиус был заменен на 72-й минуте и публично выразил недовольство главному тренеру мадридского клуба Хаби Алонсо. Испанский специалист после игры заявил, что поговорит с игроком.

29 октября Винисиус принес извинения за эмоции в класико.

11

  • Кариока_двойка.

    Виня опять скажет, что это расизм. У него всё расизм, кроме случаев, когда его в жопу целуют. И надо с этим на самом деле кончать, это не шутки, когда на колени уже заставляли вставать. Слава богу у наших хватило ума на это не пойти, только гордость за наших в этом вопросе.

    08.11.2025

  • Ратель

    Мудрое решение. Давно пора.

    07.11.2025

  • arno11

    не будет никакого "аль-...". Париж, оба Манчестера, Челси и Арсенал не подпустят "аль" даже близко к торгам.

    07.11.2025

  • serkonol

    полнейшая ерунда!!! сегодня посмотрел новое вью роналду моргану. месси никогда не сможет дать такое вью. если только его пирщики не смонтируют:grin: прежде чем писать про мозги вини, нужно хоть немного знать о его деятельности вне футбольного поля.

    05.11.2025

  • serkonol

    зачем продавать футболиста, который прилично играет. алонсо был не прав, когда заменил вини в класико.

    05.11.2025

  • serkonol

    прошлым летом продали лунина, следующим продадут вини)))

    05.11.2025

  • Ganimed

    Я не против, но продать нужно за сумму, которая позволит купить Викинга, которого Реалу сейчас до пазла на победы не хватает:laughing:

    05.11.2025

  • Berkut-7

    Всё началось с того, что Вини зачем-то вырастил на своей голове ананас из волос , видно он пустил глубоко корни ему в мозг и у парня мозги перестали работать.

    05.11.2025

  • Иньес Андреста

    Вместе с Ямалем они бы составили хорошую пару в каком-нибудь "Аль-..."

    05.11.2025

  • : 100% Инсайды :

    05.11.2025

