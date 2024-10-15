Источник: «Реал» не обеспокоен ситуацией вокруг Мбаппе

В «Реале» не переживают из-за возможной связи нападающего Килиана Мбаппе с изнасилованием, сообщает RMC Sport.

В понедельник, 14 октября, стало известно, что полиция Стокгольма начала расследование по факту жалобы об изнасиловании, которое предположительно произошло в отеле, где Килиан Мбаппе отдыхал вместе со своей семьей и бывшим одноклубником по «ПСЖ» Норди Мукиеле. Футболист опроверг информацию о своей причастности к инциденту. Однако позже появилась информация, что пострадавшая в Швеции женщина обвинила в изнасиловании Мбаппе.

Как отмечает источник, в «Реале» не обеспокоены случившимся и считают информацию ложной. По мнению представителей клуба, эти слухи распространяют с целью нанести ущерб репутации 25-летнего француза.

Мбаппе отправился в Стокгольм вместо матчей сборной Франции в Лиге наций. Футболист пропустил игры национальной команды с Израилем и Бельгией.