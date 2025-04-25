Источник: «Реал» требует отстранить арбитра Бенгоэчеа от работы на финале Кубка Испании

Сегодня, 18:15
«Реал» надеется, что Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) отстранит арбитра Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа от работы на финале Кубка Испании, сообщает COPE.
Как отмечает источник, мадридцев удивило поведение судьи на предматчевой пресс-конференции, на которой Бенгоэчеа заплакал из-за критики в свой адрес.
Ранее клубное ТВ «Реала» выпустило видео, в котором выразило недовольство назначением 39-летнего судьи. В ролике сливочные привели в пример эпизоды с ошибками Бенгоэчеа в пользу соперников «Реала» в предыдущих матчах.
В финале Кубка Испании «Реал» сыграет против «Барселоны». Матч состоится в субботу, 26 апреля, и начнется в 23.00 по московскому времени.