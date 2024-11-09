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Сегодня, 09:18

Источник: ряд звезд «Реала» включая Мбаппе выступили за отставку Анчелотти

Алина Савинова
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти потерял контроль над коллективом на фоне неудачных результатов команды в последних матчах, сообщает El Gol Digital.

Как отмечает источник, несколько футболистов «сливочных» выступили за отставку тренера, в их число вошли Федерико Вальверде, Килиан Мбаппе, Ферлан Менди, Орельен Тчуамени и Эдуарду Камавинга. В свою очередь, Анчелотти поддерживает Винисиус Жуниор. Если отставка 65-летнего итальянца из «Реала» все же состоится, нападающий хотел бы видеть тренера в сборной Бразилии.

Ранее сообщалось, что Анчелотти в ближайшее время грозит увольнение, если результаты команды не станут лучше.

После 11 туров «Реал» с 24 очками располагается на втором месте в турнирной таблице ла лиги. В Лиге чемпионов команда идет на 17-й позиции, набрав 6 баллов за четыре матча.

Источник: El Gol Digital
Карло Анчелотти
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Реал

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