Источник: ряд звезд «Реала» включая Мбаппе выступили за отставку Анчелотти

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти потерял контроль над коллективом на фоне неудачных результатов команды в последних матчах, сообщает El Gol Digital.

Как отмечает источник, несколько футболистов «сливочных» выступили за отставку тренера, в их число вошли Федерико Вальверде, Килиан Мбаппе, Ферлан Менди, Орельен Тчуамени и Эдуарду Камавинга. В свою очередь, Анчелотти поддерживает Винисиус Жуниор. Если отставка 65-летнего итальянца из «Реала» все же состоится, нападающий хотел бы видеть тренера в сборной Бразилии.

Ранее сообщалось, что Анчелотти в ближайшее время грозит увольнение, если результаты команды не станут лучше.

После 11 туров «Реал» с 24 очками располагается на втором месте в турнирной таблице ла лиги. В Лиге чемпионов команда идет на 17-й позиции, набрав 6 баллов за четыре матча.