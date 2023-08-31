Источник сообщает, что Феликс в шаге от перехода в «Барселону»

Полузащитник «Атлетико» Жоау Феликс в ближайшие дни может стать игроком «Барселоны», сообщает инсайдер Николо Скира.

По данным источника, стороны находятся в одном шаге от заключения сделки.

Ранее сообщалось, что на 23-летнего португальца претендует «Ливерпуль». Мерсисайдцы рассматривают игрока в качестве замены Мохамеда Салаха.

Во второй части сезона-2022/23 Феликс играл на правах аренды за «Челси». Он забил 4 мяча в 20 матчах за лондонский клуб.