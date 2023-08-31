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Испания

Сегодня, 08:53

Источник сообщает, что Феликс в шаге от перехода в «Барселону»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Атлетико» Жоау Феликс в ближайшие дни может стать игроком «Барселоны», сообщает инсайдер Николо Скира.

По данным источника, стороны находятся в одном шаге от заключения сделки.

Ранее сообщалось, что на 23-летнего португальца претендует «Ливерпуль». Мерсисайдцы рассматривают игрока в качестве замены Мохамеда Салаха.

Во второй части сезона-2022/23 Феликс играл на правах аренды за «Челси». Он забил 4 мяча в 20 матчах за лондонский клуб.

Жоау Феликс
ФК Атлетико
ФК Барселона
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 Осасуна 3 2 0 1 4-3 6
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 Р. Вальекано 3 2 0 1 4-7 6
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 Бетис 3 1 1 1 4-5 4
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Кадис – Вильярреал
 - : -
1.09 23:00
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2.09 17:15
Реал – Хетафе
 - : -
2.09 19:30
Алавес – Валенсия
 - : -
2.09 22:00
Бетис – Р. Вальекано
 - : -
3.09 15:00
Жирона – Лас-Пальмас
 - : -
3.09 17:15
Мальорка – Атлетик
 - : -
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