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Сегодня, 12:25

Источник: Тони Кроос договорился о продлении контракта с «Реалом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Реала» Тони Кроос продлит контракт с «Реалом», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, стороны уже согласовали новое соглашение, которое будет рассчитано до 2025 года. Действующий контракт 34-летнего немца истекает в конце сезона.

Кроос выступает за «Реал» с 2014 года. В текущем сезоне он провел за мадридцев 46 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал девять результативных передач.

Ранее агент Луки Модрича заявил, что его клиент тоже, вероятно, продлит контракт с «Реалом».

Тони Кроос
Футбол
ФК Реал
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