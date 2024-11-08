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Испания

8 ноября, 23:45

Источник: у Мбаппе начались психологические проблемы после поездки в Швецию

Руслан Минаев
Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press
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Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе испытывает ментальные проблемы после поездки в Швецию, сообщает Get French Football News со ссылкой на L'Equipe.

По данным источника, после прибытия в Мадрид у француза начались психологические проблемы — форвард переживает из-за критики его игры за испанский клуб. Отмечается, что несмотря на это, Мбаппе счастлив в «Реале».

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14 октября шведская полиция начала расследование по факту жалобы об изнасиловании, которое предположительно произошло в отеле, где на тот момент отдыхал Мбаппе. Пострадавшая женщина обвинила в произошедшем именно французского футболиста.

Сам Мбаппе опроверг информацию о своей причастности к инциденту. Его адвокат заявил, что игрок подаст жалобу на клевету.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Реал

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