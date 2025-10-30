Видео
Испания. Новости
Ла лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Новости
Видео
Главная
Футбол
Испания

30 октября, 11:12

Источник: в «Хетафе» заинтересованы в продлении контракта с тренером Бордаласом

Павел Лопатко

В «Хетафе» намерены продлить контракт с главным тренером Пепе Бордаласом, сообщает Diario AS.

По данным источника, пока от руководства не поступало информации о возможном продлении. При этом там отмечают, что держат ситуацию на контроле и в целом заинтересованы в продолжении сотрудничества с 61-летним испанцем.

Нынешний контракт Бордаласа истекает 30 июня 2026 года. Он был подписан в апреле 2023 года. В 103 матчах под руководством специалиста команда одержала 36 побед, 26 раз сыграла вничью и потерпела 41 поражение.

Также тренер работал в «Хетафе» в 2016-2021 годах.

«Городские» после 10 туров чемпионата Испании сезона-2025/26 идут на восьмом месте в таблице.

1

  • тихоновнавсегда

    Болельщики "Хетафе" из России облегченно выдохнули)))

    30.10.2025

    ФК Хетафе
