Источник: в Испании хотят продлить контракт с де ла Фуэнте до 2028 года

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) планирует продолжить сотрудничество с главным тренером сборной Испании Луисом де ла Фуэнте. Стороны могут продлить контракт до 2028 года, сообщает AS. Нынешнее соглашение специалиста с командой рассчитано до лета 2026 года.

По данным издания, стороны продлят соглашения независимо от того, победит ли команда на Евро-2024. Более того, испанская футбольная федерация хочет получить ответ от де ла Фуэнте до начала финального матча, в котором Испания сыграет с Англией.

Сборная Англии сыграет против Испании в финале Евро-2024. Матч пройдет на Олимпийском стадионе в Берлине 14 июля. Начало — в 22.00 мск.