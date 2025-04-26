Источник: Вальверде сыграет против «Барселоны» с травмой голеностопа

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде сыграет в финале Кубка Испании с «Барселоной» с травмой, сообщает Relevo.

По информации источника, полузащитник последние несколько недель испытывает дискомфорт в голеностопе из-за неудачного движения во время одной из тренировок. Отмечается, что футболист принимает лекарства, а физиотерапевты накладывают ему повязки, чтобы облегчить состояние.

В этом сезоне на счету 26-летнего уругвайца 52 матча во всех турнирах, в которых он отметился 9 голами и 8 результативными передачами.

Матч между командами пройдет 26 апреля в Севилье. Начало игры — в 23:00 по московскому времени.