Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Испания. Новости
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 18:40

Источник: Винисиус начал активнее думать об уходе из «Реала» после поражения в борьбе за «Золотой мяч»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор и его окружение начали серьезно рассматривать вариант ухода из мадридского клуба, после того как игрок не получил «Золотой мяч», сообщает AS.

По информации источника, одной из причин, способной повлиять на уход 24-летнего бразильца из «Реала», является чувство незащищенности, которое футболист испытывает в Испании из-за постоянных расистских оскорблений в свой адрес.

Кроме того, в окружении Винисиуса считают, что в «Реале» нападающему сложнее выделяться на фоне других звездных игроков, таких как Килиан Мбаппе или Джуд Беллингем. Бразильский форвард осознает, что он не выиграл «Золотой мяч» по итогам 2024 года, поскольку часть голосов была отдана именно за его одноклубников.

При этом ранее сообщалось, что «Реал» намерен продлить контракт с Винисиусом, хотя и обеспокоен возможным интересом к игроку со стороны клубов из Саудовской Аравии, которые готовы предложить нападающему более высокую зарплату.

Винисиус стал вторым в голосовании за «Золотой мяч». Награду завоевал полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

Винисиус Жуниор
Футбол
ФК Реал

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Советник главы ДНР Кимаковский попал под удар украинского БПЛА
Чей состав сильнее — ЦСКА или «Спартака»
Россияне будут отдыхать 3 и 4 ноября в 2024 году
Эксперт напомнил о способе увеличить пенсию с помощью доплаты
Отверг связь с Россией и усомнился в интеллекте Харрис. Что Трамп сказал Такеру Карлсону
50 лет «Грохоту в джунглях» и самой легендарной победе Мохаммеда Али
Материалы сюжета «Золотой мяч» 2024: все номинанты на награды лучшим в сезоне
Родри рассказал, что Карвахаль первым поздравил его после вручения «Золотого мяча»
Мартинес о седьмом месте в голосовании за «Золотой мяч»: «Я ожидал большего. Иногда эти награды несправедливы»
Актер Мортенсен осудил «Реал» за решение бойкотировать «Золотой мяч» из-за Винисиуса
Родри высмеял Винисиуса, когда отмечал «Золотой мяч». Видео выложил «Манчестер Сити» и тут же удалил
Бензема заявил, что Винисиус должен был получить «Золотой мяч»: «Родри не делал того, от чего я говорил: «Вау!»
Захейтили, но не тех. Разъяренные фанаты Винисиуса перепутали Родри с другими футболистами и актрисой
Сегодня
Вчера
Неделя