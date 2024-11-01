Источник: Винисиус начал активнее думать об уходе из «Реала» после поражения в борьбе за «Золотой мяч»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор и его окружение начали серьезно рассматривать вариант ухода из мадридского клуба, после того как игрок не получил «Золотой мяч», сообщает AS.

По информации источника, одной из причин, способной повлиять на уход 24-летнего бразильца из «Реала», является чувство незащищенности, которое футболист испытывает в Испании из-за постоянных расистских оскорблений в свой адрес.

Кроме того, в окружении Винисиуса считают, что в «Реале» нападающему сложнее выделяться на фоне других звездных игроков, таких как Килиан Мбаппе или Джуд Беллингем. Бразильский форвард осознает, что он не выиграл «Золотой мяч» по итогам 2024 года, поскольку часть голосов была отдана именно за его одноклубников.

При этом ранее сообщалось, что «Реал» намерен продлить контракт с Винисиусом, хотя и обеспокоен возможным интересом к игроку со стороны клубов из Саудовской Аравии, которые готовы предложить нападающему более высокую зарплату.

Винисиус стал вторым в голосовании за «Золотой мяч». Награду завоевал полузащитник «Манчестер Сити» Родри.